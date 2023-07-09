Meteoroloji'den 13 il için uyarı: Turuncu kod verildi Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış sonrası Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 13 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı.

ensonhaber.com Karadeniz bölgesi yine yaz yağmurunun kurbanı oldu. Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından Batı ve Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Özellikle Samsun, Ordu, Zonguldak bölgelerinde şiddetli yağışlar kentlerde sele neden oldu. Şehirler sular altında kaldı Geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle il ve ilçelerin merkezi sular altında kaldı. Su taşkınları nedeniyle seyir halindeki araçlar ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazı araç sürücüleri akıntıya kapılmamak için araçlarından atlayarak canını zor kurtardı. Meteoroloji'den bir uyarı daha Bugün etkisini gösteren yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi. 13 ile turuncu kod Meteoroloji 10 Temmuz Pazartesi günü için 13 ile turuncu kodlu uyarıda bulundu. 13 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. İller şu şekilde Meteoroloji tarafından turuncu kod verilen iller şu şekilde sıralandı: Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin. Dikkatli olunmalı Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde iki ila dört derece azalacak.