Meteoroloji'den 13 il için yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

13 ile uyarı

Gök gürültülü sağanağın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli olun uyarısı yapıldı

Sağanaktan dolayı yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.