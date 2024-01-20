Meteoroloji'den 13 şehre sarı uyarı: İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul dahil 13 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli sağanağa karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında...

Meteoroloji'den 13 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tekirdağ ve Yalova iller olarak sıralandı.

Marmara'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Marmara'da beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Ayrıca Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de 6 ila 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden tedbir çağrısı

İstanbul Valiliği'nin duyurusunda, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da cumartesi günü beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.