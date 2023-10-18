Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat Meteoroloji, 14 kenti 'sarı' kod ile uyardı. Akdeniz, Orta Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Yağışlı hava Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Burdur, Isparta Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz'de etkisini artırması beklenen sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'da, öğle saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.