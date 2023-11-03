Meteoroloji'den 14 kente sarı kodlu uyarı yapıldı Meteoroloji, 14 kenti sarı kodla uyardı. Gün içinde ülkenin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

ensonhaber.com

Sonbahar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 14 il için sarı kodlu uyarı geldi.

Yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Ayrıca Mersin'in doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı ve kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı: