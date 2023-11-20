Meteoroloji'den 15 il için turuncu, 17 il için sarı uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 15 il için turuncu, 17 il için sarı uyarı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada uyarı verilen illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

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Yağışlı hava, Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor.

Haftanın ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 turuncu, 17 sarı uyarı geldi.

Artvin, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Rize, Sakarya, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak turuncu uyarı verilen iller olarak sıralanırken Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Sinop ve Yalova'ya ise sarı uyarı verildi.

Kar yağışı yoğun olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan'da, sabah saatlerinden itibaren Ağrı ve Kars'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görülecek, havanın soğumasıyla 900-1000 metre üzerindeki kesimlerde yoğun kar yağışı olacak.

Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerinde olması beklenirken yağışlar salı akşamı etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'i fırtına vuracak

Ayrıca Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabahın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 açıklarında yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar doğu kesimlerde azalmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ayrıca genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

AFAD uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılarak ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.