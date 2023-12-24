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Meteoroloji'den 21 kente fırtına ve kar uyarısı geldi

Meteoroloji'den 21 kente fırtına ve kar uyarısı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına ve kar yağışı beklenen 21 il için sarı uyarı yapıldı.