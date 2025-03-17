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Haber Merkezi

Türkiye genelinde son günlerde bahar havası yaşanırken mart yine sürprizini yaptı ve kara kış geri dönüyor.

Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden azalacak.

Hatta kar yağışı bile bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.

26 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftanın ilk günü 26 il için sarı uyarı geldi.

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale, sarı uyarı verilen iller olarak sıralandı.

ANKARA'YA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Ankara'da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

MARMARA'DA DOLU BEKLENİYOR

Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Komşu ülkelerde etkili olan dolu, Türkiye'ye geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken "Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.