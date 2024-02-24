Meteoroloji'den 3 il için çığ uyarısı: Kar savrulmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır Meteoroloji Genel Müdürlüğü soğuk havanın etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bazı iller için hafta sonu kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulundu.

İHA

Soğuk hava yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı vatandaşlar zor durumlar yaşatıyor.

Bu kentlerden olan Van, Hakkari ve Bitlis'i hafta sonu yoğun yağış bekliyor.

Çığ tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sık sık çığ haberleriyle gündeme gelen kente yönelik uyarıda bulundu.

Açıklamada, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Bitlis illerinde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Rüzgarın, pazar gününden itibaren kuzeyli ve doğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerde fırtınamsı rüzgar (60-80 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarın pazar ve pazartesi etkili olacağı, Bitlis ve Hakkari’nin güneyinde salı ve çarşamba günleri devam edeceği beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve fırtınanın (60-80 km/sa) etkisiyle birlikte baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunduğunda dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)