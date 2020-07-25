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    Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 20:54
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    Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı

    Meteorolojiden yapılan açıklamada Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

    TRABZON, RİZE VE ARTVİN'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı #1

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