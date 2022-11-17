Petrol
92.1
-0.82%
Euro
19.3528
0.10%
Dolar
18.6146
0.14%
Altın
1.056
-0.34%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
316.077
-1.47%
BTXN Coin
6.51
-7.39%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Meteoroloji'den 39 kente sarı kodlu uyarı

    Meteoroloji'den 39 kente sarı kodlu uyarı

    Yurt genelinde kış etkileri hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü içerisinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 39 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, kara kışın etkisine giriyor...

    Uzun süren yaz sezonunun ardından kasım ayının sonuna yaklaşırken, yurt genelinde soğuk hava dalgası bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için alarm verdi.

    39 kente sarı kod

    Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etki göstereceği 39 kente sarı kod uyarısı gönderildi.

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

    Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini de açıkladı.

    Meteoroloji den 39 kente sarı kodlu uyarı #1

    Hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Marmara'nın batısı yağışa teslim olacak

    Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den 39 kente sarı kodlu uyarı #2

    Uyarı kodu verilen bölgeler

    Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    'Seher'in esamesi okunmaz' Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana'nın pozları Instagram'ı eritti!
    Medya

    'Seher'in esamesi okunmaz' Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana'nın pozları Instagram'ı eritti!

    'Twitter'ın genel merkezinde uyuyacağım'
    Teknoloji

    'Twitter'ın genel merkezinde uyuyacağım'

    Görüş Bildir