Meteoroloji'den 39 kente sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde kış etkileri hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü içerisinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 39 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Türkiye, kara kışın etkisine giriyor...

Uzun süren yaz sezonunun ardından kasım ayının sonuna yaklaşırken, yurt genelinde soğuk hava dalgası bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için alarm verdi.

39 kente sarı kod

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etki göstereceği 39 kente sarı kod uyarısı gönderildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini de açıkladı.

Hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı yağışa teslim olacak

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uyarı kodu verilen bölgeler

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.