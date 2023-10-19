Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kente sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Yağışlı hava Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Bu kapsamda vatandaşların tedbirli olması için ilgili kurumlardan uyarı mesajları yayınlanıyor.

4 kente uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu; Giresun için sarı kodlu uyarı yapıldı.

4 ilde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.