Meteorolojiden 4 il için turuncu, 13 il için sarı uyarı

Haber Merkezi

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 turuncu, 13 sarı uyarı geldi.

Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için turuncu uyarı verilirken Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak ise sarı uyarı verilen iller olarak sıralandı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Yapılan açıklamaya göre Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli; İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli; Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.

Yağışların Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Ayrıca Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.