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    Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için sarı uyarıda bulundu. Buna göre yarın; Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor.
    • 21.11.2022 - 21:15
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    Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kenti kuvvetli yağışa karşı uyardı.

    Yayınlanan haritaya göre; yarın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun"

    Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Sarı uyarı nedir?

    Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

    Meteoroloji den 4 kente sarı uyarı #1

    Meteoroloji den 4 kente sarı uyarı #2


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