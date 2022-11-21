Haberler

Gündem Haberleri

Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için sarı uyarıda bulundu. Buna göre yarın; Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor.