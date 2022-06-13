Meteoroloji'den 42 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verirken, belirtilen bölgelerde kuvvetli yağışlar, sel, fırtına, yıldırım ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

42 il için sarı ve turuncu kod uyarısı

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay için turuncu kod verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Rize Valiliği sele karşı uyardı

Sağanak yağışın beklendiği Rize'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarının ardından Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; ilimizde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Van’ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.