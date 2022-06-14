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    Meteoroloji'den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

    Meteoroloji'den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

    Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış beklenirken, 6 ile turuncu, 37 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 06:02
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 07:31
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun, Amasya için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

    Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #1

    Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu

    Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Hakkari, Bingöl, Muş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #2

    Yağışlara nerelerde etkili

    Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Malatya, Elazığ'ın kuzeyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #3

    Hava sıcaklıkları

    Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Kısa süreli fırtınalar

    Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #4

    Yerel kuvvetli yağışlara dikkat

    Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Malatya, Elazığ'ın kuzeyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #5

    Çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir

    Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #6

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #7

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #8

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #9

    Meteoroloji den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı #10


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