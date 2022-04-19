Meteoroloji'den 43 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin son verilerine göre; 43 ilde toz taşınımı, sağanak ve rüzgar etkili olacak.

Mayıs ayına sayılı günler kala ülke genelindeki hava durumu kışı aratmıyor.

Önümüzdeki günlerde havaların ısınması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), bugün sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.

43 il için kritik uyarı

Uyarılara göre 43 ilde toz taşınımı, kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

Yurdun batı ve iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de bugün sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Bugün sabah saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Denizli çevreleri ile Isparta’nın batı, Burdur’un doğu ve Afyonkarahisar’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yapılan duyuruda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli fırtına

Rüzgarın bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illeri ile Ankara'nın güneyinde ve doğusunda), Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu) ve Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize illeri ile Artvin'in iç kesimleri) fırtına (50-70 km/saat), hamleli olarak ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı alan iller

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Artvin

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Gaziantep

Giresun

Hakkari

Hatay

Isparta

Kastamonu

Kırşehir

Kahramanmaraş

Muş

Ordu

Rize

Sivas

Tokat

Trabzon

Van

Aksaray

Kırıkkale

Karabük

Kilis

Osmaniye

Turuncu kodlu uyarı alan iller

Bitlis

Çorum

Kayseri

Konya

Mardin

Nevşehir

Niğde

Siirt

Şanlıurfa

Yozgat

Karaman

Batman

Şırnak

Sarı kod nedir

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kod nedir

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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