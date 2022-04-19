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- Meteoroloji'den 43 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 43 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 08:59
- Güncelleme : 19.04.2022 - 10:07
Mayıs ayına sayılı günler kala ülke genelindeki hava durumu kışı aratmıyor.
Önümüzdeki günlerde havaların ısınması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), bugün sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.
43 il için kritik uyarı
Uyarılara göre 43 ilde toz taşınımı, kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.
Yurdun batı ve iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de bugün sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat
Bugün sabah saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Denizli çevreleri ile Isparta’nın batı, Burdur’un doğu ve Afyonkarahisar’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yapılan duyuruda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kuvvetli fırtına
Rüzgarın bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illeri ile Ankara'nın güneyinde ve doğusunda), Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu) ve Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize illeri ile Artvin'in iç kesimleri) fırtına (50-70 km/saat), hamleli olarak ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı alan iller
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Amasya
- Ankara
- Artvin
- Bolu
- Burdur
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Gaziantep
- Giresun
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Kastamonu
- Kırşehir
- Kahramanmaraş
- Muş
- Ordu
- Rize
- Sivas
- Tokat
- Trabzon
- Van
- Aksaray
- Kırıkkale
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı alan iller
- Bitlis
- Çorum
- Kayseri
- Konya
- Mardin
- Nevşehir
- Niğde
- Siirt
- Şanlıurfa
- Yozgat
- Karaman
- Batman
- Şırnak
Sarı kod nedir
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kod nedir
Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.