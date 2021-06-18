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    Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

    Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

    Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul'da yollar sele döndü. Sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken trafik de yağmurdan nasibini aldı.
    • AA
    • 18.06.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 20:55
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

    Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı.

    SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

    Bazı bölgelerde yaşanan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.

    Yağış nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği İstanbul'da, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası yüzde 80'lere yaklaştı.

    İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti VİDEO

    BAŞAKŞEHİR'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

    Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Başakşehir'de istinat duvarı çöktü.

    Araçların ilerleyemediği, evlerin ve iş yerlerinin sular altında kaldığı kuvvetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

    Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

    İstanbul'da yağmur sokakları nehre çevirdi VİDEO

    Meteoroloji den 5 günlük hava durumu tahmini #1

    İSTANBUL ADLİYESİ'Nİ SU BASTI

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin en üst katındaki boruların patlamasıyla su, alt katlara indi.

    Biriken suya temizlik görevlilerince müdahale edildi.

    Meteoroloji den 5 günlük hava durumu tahmini #2

    TAKIM ELBİSESİYLE SUYA GİRDİ

    Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak suyla doldu.

    Sokaktaki araçlar suda mahsur kalırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

    Takım elbiseli bir kişi, bir kadının suya düşen çantasını almak için yoğun çaba sarf etti.

    Meteoroloji den 5 günlük hava durumu tahmini #3

    5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini haritalı olarak yayınladı.

    Kuvvetli ve sağanak yağışların Marmara Bölgesi'nde hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

    Ayrıca yağışların Marmara Bölgesi'nde, çarşamba günüyle birlikte yerini güneşli havaya bırakması ön görülüyor.

    İşte 5 günlük tahmini hava durumu...

    Meteoroloji den 5 günlük hava durumu tahmini #4

    Meteoroloji den 5 günlük hava durumu tahmini #5

    Meteoroloji den 5 günlük hava durumu tahmini #6

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