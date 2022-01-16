Meteoroloji'den 5 günlük hava raporu

Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken, hafta başında sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından ülkenin büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı hakim.

İSTANBUL'DA KAR

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarındaki kimi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar, sahil ve diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görüldü.

11 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji ayrıca 11 ile hem sarı hem turuncu kodlu alarm verdi. Yoğun kar yağışı uyarısında bulunan Metetoroloji, bazı bölgeler için de çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor." denildi.

Uyarı yapılan iller: Artvin, Bitlis, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bingöl, Bolu, Hakkari, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Şırnak ve Karabük.

16 OCAK'TA YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Son değerlendirmelere göre de ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Denizlerde rüzgar Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 12 DERECENİN ALTINDA

Sıcaklık İstanbul’da 7, Bursa’da 5 derece ölçülüyor.

Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık İzmir’de 9, Afyonkarahisar’da 1 derece.

Akdeniz Bölgesi'nde gökyüzüne bulutlar hakim. Sıcaklık en yüksek 11-12 derecelerde ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nin geneli kar yağışlı. Sıcaklık Samsun ve Trabzon’da 5, Bolu’da 1 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar Hakkari dolaylarında bekleniyor. Bölgenin kalanında hava çok bulutlu. Gece sıcaklık Kars dolaylarında eksi 24 dereceye kadar düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağış yok, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 3-4 derecelerde ölçülüyor. Şanlıurfa’da 7 dereceye kadar çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminleri...

Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde bulutlar dağılacak güneş daha fazla görülecek.

İç Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde hava bulutlu, doğu kesimlerinde ise kar yağışı etkili. Pazartesi bölge genelinde yağış beklenmiyor, salı günü ise kar yağışı geri geliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.