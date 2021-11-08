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    Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

    Ülke genelinde hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 04:20
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 04:57
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    Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre haftanın ilk günü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde yoğun sis hadisesi bekleniyor.

    SİS YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

    Haftanın ikinci günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.

    Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

    Meteoroloji den 5 günlük hava tahmini #1

    DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

    Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

    Cuma günü ise ülke genelinde yağış beklenmiyor.

    Meteoroloji den 5 günlük hava tahmini #2

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