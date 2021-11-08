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- Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 04:20
- Güncelleme : 08.11.2021 - 04:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre haftanın ilk günü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde yoğun sis hadisesi bekleniyor.
SİS YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK
Haftanın ikinci günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.
Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR
Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Cuma günü ise ülke genelinde yağış beklenmiyor.