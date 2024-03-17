Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, pazartesi gününden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

İHA

Baharın gelişiyle güneş yüzünü gösterdi.

Soğuk havanın etkileri her geçen gün azalsa da meteoroloji uyarılarına devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son olarak 6 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sağanak yağış bekleniyor

15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa’nın doğusu, Siirt’in batısı ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yüksek kesimlerde kar uyarısı

Ayrıca Siirt’in doğusunda (Pervari), Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman’ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır’ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Açıklamada, salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)