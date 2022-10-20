Meteoroloji'den 6 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 6 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren 6 ilde sağanak yağmurun etkili olacağını belirterek sel, su baskın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yurt genelinde sonbahar hava şartlarının etkisi altına girildi.

Sıcaklıklar hızla düşerken sağanak yağmurlar zaman zaman yüzünü göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağmur bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Öğle saatlerinden itibaren beklenen yer yer gök gürültülü sağanak için kentlere sarı ve turuncu kod uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışların, cuma sabah saatlerinden sonra azalarak gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodlu iller