Petrol
93.78
1.48%
Euro
18.2154
0.23%
Dolar
18.5934
-0.01%
Altın
976.43
0.42%
Borsa
3922
1.06%
Bitcoin
361.124
-0.17%
BTXN Coin
9.33
0.53%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Meteoroloji'den 6 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren 6 ilde sağanak yağmurun etkili olacağını belirterek sel, su baskın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
    • 20.10.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den 6 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

    Yurt genelinde sonbahar hava şartlarının etkisi altına girildi.

    Sıcaklıklar hızla düşerken sağanak yağmurlar zaman zaman yüzünü göstermeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağmur bekleniyor.

    Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

    Öğle saatlerinden itibaren beklenen yer yer gök gürültülü sağanak için kentlere sarı ve turuncu kod uyarısı yapıldı.

    Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Yağışların, cuma sabah saatlerinden sonra azalarak gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    Meteoroloji den 6 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı #1

    Sarı ve turuncu kodlu iller

    • Artvin: Turuncu kodla uyarıldı.
    • Rize: Turuncu kodla uayrıldı.
    • Samsun: Sarı kodla uyarıldı.
    • Ordu: Sarı kodla uyarıldı.
    • Giresun: Sarı kodla uyarıldı.
    • Trabzon: Sarı kodla uyarıldı.

    Meteoroloji den 6 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı #2


    Hollanda, TürkAkım hattı işletmecisi şirkete ihracat lisansını geri verdi
    Ekonomi

    Hollanda, TürkAkım hattı işletmecisi şirkete ihracat lisansını geri verdi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Dönüşüm, değişim ve başkalaşım temalı öyküler: Ne Su Aynı Artık Ne de Sen
    Kitap

    Dönüşüm, değişim ve başkalaşım temalı öyküler: Ne Su Aynı Artık Ne de Sen

    Görüş Bildir