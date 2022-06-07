Meteoroloji'den 60 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 60 ilde kuvvetli yağış beklendiğini, Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşeceğini açıkladı.

Haziran ayı ile birlikte soğuk geçen kış geride kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 60 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Alınan verilere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Batıda hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak

Yapılan tahminlere göre, batı kesimlerde, hava sıcaklığının 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerdeki hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik gözükmüyor.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat)esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli yağış olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, “Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Toz taşınımı olan yerlerde, çamur şeklinde yağışlara dikkat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

Marmara’da havanın parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken bazı illerdeki durum şöyle:

Balıkesir 27°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Edirne 27°C: Parçalı bulutlu

İstanbul 25°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 26°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Ege’de ise; parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 26°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli 32°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 30°C: Parçalı ve az bulutlu

Muğla 31°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Akdeniz’de; parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Adana 33°C: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya 27°C: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Burdur 27°C: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Mersin 29°C: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

İç Anadolu’da parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 27°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir 25°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırşehir 27°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Konya 28°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz’de, parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 22°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kastamonu 25°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop 24°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 23°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz’de, parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya 29°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gümüşhane 28°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 24°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 23°C:Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Erzurum 27°C: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 27°C: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 31°C: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van 26°C: Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 35°C: Az bulutlu

Gaziantep 30°C: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt 35°C: Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 33°C: Az bulutlu