Meteoroloji'den 7 şehre yoğun kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. 6 kent için turuncu, 1 kent için de sarı uyarı yapıldı.

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Soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor.

Türkiye'nin doğusundaki 7 kente yoğun kar yağışı uyarısı geldi.

Turuncu uyarı verilen iller Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van olarak sıralanırken Ağrı'ya ise sarı uyarı verildi.

Pazar akşamına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma günü akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun karın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalarla dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Karadeniz'de fırtına beklentisi

Öte yandan Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi, cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.