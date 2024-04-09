Meteorolojiden bayramın ilk günü için 14 kente sarı uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın ilk günü için 14 kente sarı uyarı yaptı. İşte bayramda yağış uyarısı verilen bölgeler...

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Türkiye'yi Ramazan Bayramı heyecanı sardı.

Meteorolojiden bayramın ilk (çarşamba) gününe ilişkin 14 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olarak sıralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bayramın ikinci günü

Bayramın ikinci (perşembe) gününde Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak bekleniyor.

Bayramın üçüncü günü

Bayramın üçüncü (cuma) günü ise Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.