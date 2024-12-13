Meteoroloji'den bazı bölgeler için uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı...

Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkili olması beklendiği kaydedildi.

HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor