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Meteoroloji'den bazı bölgeler için uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den bazı bölgeler için uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle vatandaşlara tedbirli olunması çağrısı yapılarak, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.