Meteoroloji'den bazı bölgeler için uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı...
Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkili olması beklendiği kaydedildi.
HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Ayrıca yapılan açıklamada vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.
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