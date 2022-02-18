Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

Son açıklanan verilere göre yurt genelindeki havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklendiğini açıkladı.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İÇ KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ RİSKİ

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunduğu ifade edildi.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12