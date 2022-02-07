Meteorolojiden çığ ve sağanak yağış uyarısı

Ege ve Marmara'da sağanak yağış uyarısı yapılırken sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da da çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu haftanın yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Hava sıcaklığının Türkiye'nin batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA, EGE VE DOĞU AKDENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması (21-50 kg/m2) tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.