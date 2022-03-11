Meteorolojiden cumartesi için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkisi gösteren kar yağışı Cumartesi günü daha da şiddetli olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından perşembe sabahı başlayan kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor.

Yoğun kar yağışı megakenti adeta beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Trafikte yaşanabilecek aksamalar için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ağırlık verildiği bildirildi.

Zorlu hava şartlarında vatandaşlar, özel araçları kullanmayıp, toplu taşımayı tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe kar uyarıları verdi.

Yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden kar yağışının cumartesi günü daha da artacağı öğrenildi.

"KAR YAĞIŞI CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.