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    Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
    • AA
    • 17.07.2021 - 02:21
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    Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

    DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

    Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı #1

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