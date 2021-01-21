Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamayla, gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde ise sis, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.

Türkiye bir süredir soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkisi altında.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtildi.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde özellikle kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.

Buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda, çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bölgesel olarak yapılan hava tahminleri ise şöyle:

Marmara, Ege, Akdeniz İç Anadolu bölgelerinde, hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLERDE DURUM

Denizlerde ise Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi. Bunun yanı sıra dalga boyunun Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de genellikle 1 ile 2 metre arasında olduğu ifade edilirken parçalı az bulutlu ve görüş mesafesinin iyi ya da orta derece olduğu bildirildi.