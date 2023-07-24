Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz'e fırtına, Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Güney Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapılırken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, son günlerde aşırı sıcakların etkisi altında...

Bunaltıcı sıcaklar ülkemizin birçok kentinde günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor.

Son yılların en sıcak yaz ayı yaşanırken özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde vatandaşlar kendilerini denize atarak serinlemeye çalışıyor.

Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Günlerdir yapılan aşırı sıcak uyarılarının ardından bu kez fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan (40-60 yer yer 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise sabah saatlerinden itibaren kuzeyden (40-60 yer yer 75 km/saat) esecek fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak bekleniyor

Sarı kodla uyarılan Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.