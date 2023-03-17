Meteoroloji'den Elazığ'a sağanak uyarısı

Yurt genelinde kuraklık uyarısı verilirken Meteoroloji, bazı bölgeleri uyardı.

Ülkenin büyük bir kesiminde beklenen yağış etkili oldu.

Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi oluşurken, vatandaşlar can verdi.

Meteoroloji bu kez de Elazığ'a bir uyarı gönderdi.

Elazığ için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, bin 500 metre üzeri karla karışık yağmur bekleniyor. Yakın zamanda gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.