Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sıcaklıkları da düşürecek. Dondurucu soğuklar sadece batıda değil, doğuda da etkisini artıracak.

Türkiye soğuk havanın etkisi altına giriyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK DAHA DA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor…

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL’DA SON DURUM

İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5-15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20-30 santimetrelik beyaz örtü bırakacağı da tahminler arasında…

KUVVETLİ YAĞIŞ

Orta Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli yağmur ve sağanak var.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

5 GÜNLÜK RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu da yayınladı. Buna göre iller bazında yağışlar ve sıcaklıklar şu şekilde olacak: