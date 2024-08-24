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Meteoroloji'den İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin ve Osmaniye için sağanak uyarısında bulundu.