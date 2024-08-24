Meteoroloji'den İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı

AA
Türkiye'nin bir kısmı hava sıcaklıkları ile mücadele ederken, bir kısımda ise yağışların görüleceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
DOLU VE KUVVETLİ YAĞIŞA KARŞI UYARI
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış