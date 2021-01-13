Meteoroloji'den İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı

Bugün öğleden sonra, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Aksaray çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.​​​​​​​

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; bugün öğleden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Aksaray çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK

Çorum, Amasya, Samsun ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yağışların da kuvvetli yağmurla başlayıp, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.