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Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı

Yapılan uyarı ile İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşların dolu yağışlarına karşı tedbirli olması istendi.