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- Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı
Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı
- AA
- 12.06.2021 - 14:23
- Güncelleme : 12.06.2021 - 14:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da etkili olan yağışlara yönelik uyarı yaptı.
Yapılan uyarıda, Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü yağışın, etkisini saat 16.00’a doğru arttıracağı belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Öngörülen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa ek olarak; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar olabileceği kaydedildi.
Yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
DOLU ETKİLİ OLDU
Avcılar, Küçükçekmece ve Yenibosna'da başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar nedeni ile Yenibosna'da sokaklarda su baskını yaşandığı görüldü.
Beklenen yağmur ve dolunun Avcılar ve Küçükçekmece civarında etkili olmaya başladığı görüldü.
Araçlar, yağışlara trafikte yakalandı. Bazı bölgelerde önlem almak isteyen sürücüler battaniyeler ile aracının yanına koştu.
Doludan korunmak isteyen sürücüler, araçlarının üzerini battaniyeler ile kapladı.
Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı VİDEO