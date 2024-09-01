Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı Meteoroloji, İstanbul'da, kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtti. Verilen bilgiye göre, önümüzdeki 4 saat kritik öneme sahip.

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

ANİ SELE KARŞI UYARI YAPILDI

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ, DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)