Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Süper hücre hortum nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları 'süper hücre' hortuma karşı uyardı. Uyarının ardından vatandaşlar tedbir almaya başlarken, "Süper hücre hortum ne demek?" sorusu ise araştırılıyor.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte, süper hücre hortumun etkili olacağını söyleyerek, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Kentte süper hücre hortum dışında, yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Peki, süper hücre hortum nedir? Ne anlama gelir? İşte detaylar..

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre; atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu, aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak, dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunun oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile bilinirken, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan sadece dolu yağdırdıkları bilinmektedir. Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı ya da klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır.

KLASİK SÜPER HÜCRE

Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gök gürültülü fırtınaların hibritleşmiş biçimdir. Klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir.

En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgalara sahip olan ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur.

BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Barbunya görünümüne sahip bol yağışlı süper hücre ise hava kütlesinin taşıdığı su miktarı olduğu koşullarda meydana gelir. Çok yoğun yağışlara sebep oldukları için görüş mesafesi oldukça düşer, bu yüzden bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görülür.