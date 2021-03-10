Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullulara yarın için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da perşembe günü yağmur ve sağanak yağışla birlikte kuvvetli poyrazın da etkili olmasını beklendiğini bildirdi.

SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu da yayınladı. Buna göre iller bazında yağışlar ve sıcaklıklar şu şekilde olacak: