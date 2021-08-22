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- Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı
- AA & Ensonhaber
- 22.08.2021 - 10:35
- Güncelleme : 22.08.2021 - 10:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafındani ülke genelinde etkili olması beklenen hava değişimlerine yönelik son tahminler yapıldı.
Açıklanan son tahminlerde, Marmara bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısı dikkat çekti.
Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak beklendiğini duyurdu.
Bunun haricinde, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR
Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Ayrıca Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiği vurgulandı.
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı ViDEO
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASININ ALTI ÇİZİLDİ
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğü, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.
İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava sıcakları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası ile gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39