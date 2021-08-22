Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Son açıklanan tahminlerde, Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış beklendiği vurgulandı. Vatandaşlara tedbirli olma uyarıları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafındani ülke genelinde etkili olması beklenen hava değişimlerine yönelik son tahminler yapıldı.

Açıklanan son tahminlerde, Marmara bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısı dikkat çekti.

Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak beklendiğini duyurdu.

Bunun haricinde, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Ayrıca Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiği vurgulandı.

Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı ViDEO

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASININ ALTI ÇİZİLDİ

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğü, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava sıcakları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası ile gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39