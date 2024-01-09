Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 18 şehre sarı uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul ve çevresinde fırtına bekleniyor.

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Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) salı günü için 16 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.

Marmara'nın batı ve orta kesimlerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

MGM'den yapılan tahmine göre Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak, Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.

Kar yağışı görülebilir

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak, yağışlar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.