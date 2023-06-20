Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
ensonhaber.com

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar devam ediyor.

tarafından İstanbul için uyarıda bulunuldu.

Avrupa yakasında sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü bekleniyor.

Tedbirli olun uyarısında bulunuldu

Uyarılarda "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.