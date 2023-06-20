Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışın saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi.

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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için uyarıda bulunuldu.

Avrupa yakasında sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tedbirli olun uyarısında bulunuldu

Uyarılarda "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.