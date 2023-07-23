Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesinde etkili olacağını vurgularken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını aktardı.

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Türkiye, kavurucu sıcaklarla mücadele veriyor...

Bir süredir El Nino sıcak hava dalgasının etkisinde olan yurdun birçok bölgesi sıcaklardan bunalmışken, daha da telaşlandırıcı bir haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair uyarılar yayınladı.

Özellikle Marmara bölgesinin işaret edildiği uyarıda hava sıcaklığının 3-8 derece arasında artacağı aktarıldı.

Megakentte hissedilen 40 dereceyi aşacak

Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını vurguluyor.

Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesinde dün ile birlikte bugün de kavurucu sıcaklar yaşanacakç

Meteoroloji, vatandaşları dışarı çıkma saati konusunda uyardı.

11 il 16 saatleri arasında tedbirli olun çağrısı

İşte o uyarı;