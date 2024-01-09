Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı: Cuma ve cumartesi kar yeniden yağacak

Yurdun dört bir yanı beyaza büründü.
Kurak geçen yaz sezonu sonrasında, şimdilerde kış esintilerinin tam anlamıyla etkisi yaşanıyor.
Uzman uyarıları ile beklenen kar yağışı, bugün İstanbul'da da kendisini gösterdi.
Sabah saatlerinde soğuk hava ile karşılaşan vatandaşlar, gün içerisinde kar tanecikleri ile de buluştu.
Meteoroloji'den yeni açıklama
Öyle ki bazı bölgelerde kar topu oynayan vatandaşlar dahi oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu hakkında bir açıklamada daha bulundu.
Açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi günü kar yağacak
Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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