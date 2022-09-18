Meteoroloji'den İstanbul'un 4 ilçesine sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağını açıkladı.

İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın, öğle saatlerinde sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olacağını duyurdu.

Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaş uyarıldı

İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.