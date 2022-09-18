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    Meteoroloji'den İstanbul'un 4 ilçesine sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağını açıkladı.
    • 18.09.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 13:57
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    Meteoroloji'den İstanbul'un 4 ilçesine sağanak uyarısı

    İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın, öğle saatlerinde sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olacağını duyurdu.

    Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Vatandaş uyarıldı

    İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji den İstanbul un 4 ilçesine sağanak uyarısı #1

    Meteoroloji den İstanbul un 4 ilçesine sağanak uyarısı #2


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