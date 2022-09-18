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- Meteoroloji'den İstanbul'un 4 ilçesine sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'un 4 ilçesine sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağını açıkladı.
- 18.09.2022 - 13:42
- Güncelleme : 18.09.2022 - 13:57
İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın, öğle saatlerinde sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olacağını duyurdu.
Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaş uyarıldı
İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.