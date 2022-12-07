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Meteoroloji'den İzmir'e sağanak uyarısı
Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri, gök gürültülü sağanak yağış için uyarılıyor. Uzmanlar, İzmirlilere tedbir çağrısında bulundu.
- 07.12.2022 - 17:42
- Güncelleme : 07.12.2022 - 17:52
Yurt genelinde kış sinyalleri hissediliyor...
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İzmir'e uyarı geldi.
Yağış uyarısı
Yağışın Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.
Açıklamada, "İzmir'in güney ilçeleri Seferihisar, Selçuk, Menderes'te yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.