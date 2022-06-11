Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, bölgeler için; Sel, baskın, dolu yağışı ve hortum uyarısı yapıldı.

Haziran ayının ikinci haftasına girilirken, birçok bölge için yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) açıklanan raporda, kuzey, iç batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Ortakaradeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgelerinde, aralıklı sağanak ve gökgürültülü yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı verilen bölgeler

Bir diğer yandan yağışlar, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun Kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli bekleniyor.

Sel, baskın ve hortuma dikkat

MGM, bu bölgelerdeki yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksama gibi durumlara dikkat çağrısında bulundu.

Hava sıcaklığı

Yayınlanan raporda, hava sıcaklığının ise Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı aktarıldı.

Geri kalan bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Bursa, Edirne İstanbul ve Kocaeli'de parçalı ve çok bulutlu hava tahmin edilirken, bölge genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Aynı zamanda, Bursa'da hava sıcaklığı 28, Edirne' de 24, İstanbul'da 28, ve Kocaeli'de ise 27 derece olarak ölçüldü.

İç Anadolu

Karaman dışında, Ankara, Eskişehir, Konya ve Yozgat bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bir diğr yandan hava sıcaklığı ise Ankara'da 29, Eskişehir'de 24, Konya'da 31 ve Yozgat'ta da 26 derece şeklinde ölçüldü.

Ege

Denizli, İzmir, Kütahyave Manisa bölgelerinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli ve aralıklı sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise Denizli'de 31, İzmir'de 26, Kütahya'da 22 ve Manisa'da da 28 derece olacağı aktarılıyor.

Batı Karadeniz

Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop'ta parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise Bolu'da 23, Düzce'de 28, Kastamonu'da 26 ve Sinop'ta ise 25 derece olarak ölçüldü.

Akdeniz

Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıkları ise şu şekilde, Adana'da 32, Antalya'da 27, Hatay'da 3 ve mersin'de 30 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya, Gümüşhane, Samsun ve Trabzon'da da sağanak ve gök gürültülü yağış tahmin ediliyor.

Yağışların; Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise Amasya'da 34, Gümüşhane'de 30, Samsun'da 25 ve Trabzon'da 24 derece olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu

Erzurum Kars ve Malatya ve Van'ın doğusu olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum'da hava sıcaklığı 27 derece ölçülürken, Kars'ta 23, Van'da 24, Malatya'da ise 34 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da da hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklıkları ise şu şekilde; Diyarbakır'da 37, Gaziantep'te 36, Siirt'te 35 ve Şanlıurfa'da 38 derece.