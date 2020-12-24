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    Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
    • AA
    • 24.12.2020 - 15:12
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 15:53
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    Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

    "SOBADAN ZEHİRLENMELERE KARŞI TEDBİRLİ OLUN"

    Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

    Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı #1

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