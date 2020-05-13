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    Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sıcaklık uyarısı

    Meteoroloji; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hava sıcaklığının cuma gününden itibaren, mevsim normallerinin 9- 13 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 14:55
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    Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sıcaklık uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce;  Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da cuma gününden itibaren salıya kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artıp, mevsim normallerinin 9- 13 derece üzerinde seyredeceği duyuruldu.

    SON YILLARIN EN SICAK MAYISI

    Açıklamada, uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği belirtildi.

    YETKİLİLER, KRONİK HASTALARI, ÇOCUKLARI VE YAŞLILARI UYARDI

    Yetkililer, kronik hastalığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

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